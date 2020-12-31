31 Aralık 2020 Perşembe 09:59 | Son Güncelleme:
Sağlık personelinin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı
AA
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.