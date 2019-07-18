Sağlık Lisans Tamamlama başvuruları başladı! Sağlık Lisans 2019 başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri bugün aranan konular arasında yerini aldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından paylaşılan bilgiye göre tercihler 17-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hemşirelik ve ebelik bölümlerinden lisans tamamlamak isteyen bireyler, tercih yapmak için harekete geçti. İşte Yükseköğretim Kurulu'nun 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri ile ilgili yayınladığı haber:

2019 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURU TERCİH SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2018 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.