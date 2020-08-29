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  3. Sağlık görevlisinin dikkati bulaşıyı önledi
29 Ağustos 2020 Cumartesi 02:51 | Son Güncelleme:

Sağlık görevlisinin dikkati bulaşıyı önledi

Sağlık görevlisinin dikkati bulaşıyı önledi

Sakarya Arifiye'de yaşayan 65 yaşındaki Ş.U.'ya bir hafta önce Kovid teşhisi konuldu. Evinde karantinaya alınan adamın ailesine yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakaya rastlanmadı.

Kısa süre sonra ilçede çalışan sağlık görevlisi, kendisine verilen düğün davetiyesindeki ismin karantinadaki Ş.U. olduğunu fark etti. Ş.U.’nun kızı gelin S.U.’ya (32) test yapılmadığını öğrenen filyasyon ekibi, durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. Babasıyla uzun süredir bir araya gelmeyen S.U., davetlileri riske atmamak için test yaptırdı ve düğüne 2 gün kala pozitif çıktı. Karantinaya alınan S.U. düğününü erteledi. Filyasyon Koordinatörü Dr. Selin Tunalı “Sağlık çalışanımızın dikkati, gelinin hassasiyetiyle yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik” dedi.

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