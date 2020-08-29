Sağlık görevlisinin dikkati bulaşıyı önledi

Kısa süre sonra ilçede çalışan sağlık görevlisi, kendisine verilen düğün davetiyesindeki ismin karantinadaki Ş.U. olduğunu fark etti. Ş.U.’nun kızı gelin S.U.’ya (32) test yapılmadığını öğrenen filyasyon ekibi, durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. Babasıyla uzun süredir bir araya gelmeyen S.U., davetlileri riske atmamak için test yaptırdı ve düğüne 2 gün kala pozitif çıktı. Karantinaya alınan S.U. düğününü erteledi. Filyasyon Koordinatörü Dr. Selin Tunalı “Sağlık çalışanımızın dikkati, gelinin hassasiyetiyle yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik” dedi.