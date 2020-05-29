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  3. Sağlık ekibinin tıbbi malzemeleri ayrıştırılıyor
29 Mayıs 2020 Cuma 03:27 | Son Güncelleme:

Sağlık ekibinin tıbbi malzemeleri ayrıştırılıyor

Sağlık ekibinin tıbbi malzemeleri ayrıştırılıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tıbbi, tehlikeli ve evsel atıklar mevzuata uygun olarak kaynağından ayrıştırılırken, enfeksiyon riski azaltılıyor.

Sağlık çalışanları, hastane koridorları ile hasta odalarına konulan turuncu, mavi ve siyah kovalara türüne uygun olarak atıkları atıyor. Pozitif hasta servisinde oluşan atıkların tartımı yapılarak, lisanslı firmaya teslim ediliyor. Bu atıklar, sterilizasyon tesisine götürülüyor. Temizlik görevlileri ise mavi tulumlarıyla odalardaki ve koridorlardaki tıbbi atıkları topluyor. Ardından, katta bulunan geçici atık depolarındaki atık konteynerlerine hasta odalarından topladıkları tıbbi atıkları boşaltıyor.


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