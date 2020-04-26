Sağlık çalışanları yine yolda kaldı

İstanbul’da sağlık çalışanları hastaneler ve kaldıkları yurtlar arasındaki geliş gidişlerde İBB’nin toplu taşıma araçlarını azaltılması nedeniyle zorluk çekiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde laborant Aydın Erol, “Biz daha çok toplu taşıma kullanarak buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Sabah iş yerine ulaşmak bir dert, bir de nöbet bittikten sonra eve ulaşmak da bir dert. Bazen yollarda 2-3 saat yürümeye kadar varıyor. Ben Zeytinburnu’nda oturuyorum. Zeytinburnu’na yürüme mesafesi yaklaşık 1 saat sürüyor. Yürüyerek gidip geliyorum” dedi.

EVİMİZE GİDEMİYORUZ

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Feridun Senem, “Sabah 07.00-08.00’de iş başı yapan akşam 20.00’de çıkan arkadaşlarımız var. Evlerine çok geç saatte gidiyorlar. İşe gelmekte zorluk çekiyorlar. Geçen hafta çalışan arkadaşlarımız gece 00.00’da evlerine varmışlar” şeklinde konuştu.

METROBÜS ÇOK KALABALIK

Ebe Gülça Yalçın, “Ben metrobüs kullanarak gelip gidiyorum. Özellikle hafta sonu yasaklarında dörtte klinik saatlerimiz başlıyor. Metrobüsler de dörtte başlatıyorlar. Ben evden o saatte çıktığımda işe yetişmem mümkün değil. Metrobüsleri dörtte başlatmak yerine üçte başlatırlarsa bizim için daha iyi. Metrobüsün içerisi yine kalabalık” diye konuştu.

SEFERLER ARTIRILSIN

Sokağa çakma yasağı olsa da işe gitmek zorunda olan insanların olduğunu belirten Hemşire Büşra Nur “İnsan sayısı ise öğlen saatlerinde normal ama sabahları yoğun oluyor. Ek seferler sabah saatlerinde arttırılabilir” şeklinde konuştu. Yorgunluktan ayağında galoşları unutan 112 personeli ise, “Nöbetim yeni bitti yürüyerek gideceğim eve, yakın zaten 5-10 dakika, 1 kilometre” dedi.

