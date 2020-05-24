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  3. Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı
24 Mayıs 2020 Pazar 09:48 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı

Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, ailelerinden uzak bir bayram geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Kırklareli Devlet Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde görev yapan Nazlı Karaca, Berna Çalık, Fırat Pey, Mehmet Ali Afşar, Nurcan Güven ile Levent Şenol, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor. 

Hemşire Nazlı Karaca, ailesinden ayrı buruk bir bayram geçiriyor.

(AA)


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