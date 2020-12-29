Sağlık çalışanları 24 saat savaşırken… Parti yapmak ihanettir

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, Kovid-19’la mücadeleye yönelik son dönemde alınan önlemlerin, hasta sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi. Yılmaz, “Hasta sayısında her gün azalma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Eğer kurallara uymazsak salgının üstesinden gelmemiz çok zor. Daha çok ölürüz, daha çok ağlarız” dedi.

50 KİŞİ BİR EVDE EĞLENİYOR



Bilinçli kişilerin kurallara uymasının yeterli olduğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz şöyle konuştu: “Maalesef içimizde bu kurallara uymayan, benim vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor. Yaklaşık 40-50 kişinin aynı evin içinden çıktığını görüyoruz. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arka planda vatan haini tarzında kişiler bu tutumlarına devam ederse bizim bunun üstesinden gelmemiz çok zor.”

OMUZLARIMIZ ÇÖKÜYOR



Prof. Dr. Yılmaz, “Eve gittiğimizde çocuklarımız uyuyor, işe gelirken de uyuyorlar, biz onları ger- çekten çok az görüyoruz. Yorgunluk had safhada. Eşim bana, ‘Az dik dursa- na omuzların çökmeye - başladı’ diyor. Kısacası omuzlarımız çökmeye başladı” dedi.

AKTİF VAKA DÜŞÜYOR



Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 197 kişi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor” dedi.

AŞI OLSAK DA VİRÜSÜ YAYABİLİRİZ



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önümüzdeki günlerde başlayacak olan aşı safhasını değerlendirdi. “Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer. Ancak aşı büyük oranda koruma sağlayacak. Genel rahatlama nisan-mayıs gibi olabilir” diyen Kara şöyle devam etti: “İnaktif aşıyla biraz daha rahat hareket edebilir miyiz? Evet. Aşının ilk çıktığı yıllardan itibaren tüm dünyada bu yöntem uygulanıyor. O nedenle bu aşı ile ilgili olası durumları biliyoruz. Bu bakımdan bir basamak daha avantajlı. mRNA da önümüzdeki dönem için bize ışık yakıyor. Enfeksiyonlara hatta bazı kanser türlerine karşı çok umut verici.”