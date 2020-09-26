Sağlık çalışanına yine saldırdılar!

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit’i darp etti. Gözünden yaralanan Babayiğit’in ameliyata alındığı, ancak gözünde kalıcı hasar oluşabileceği açıklandı. Şüpheli Furkan T. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.