26 Eylül 2020 Cumartesi 02:47 | Son Güncelleme:
Sağlık çalışanına yine saldırdılar!
Keçiören'deki alçak saldırının üzerinden 1 hafta geçmeden bir haber de İstanbul'dan geldi.
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit’i darp etti. Gözünden yaralanan Babayiğit’in ameliyata alındığı, ancak gözünde kalıcı hasar oluşabileceği açıklandı. Şüpheli Furkan T. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.