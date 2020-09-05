Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık çalışanı maaşlarında kesinti olacak mı? Bakan Koca'dan aile hekimlerine ek ödeme açıklaması
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:31 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanı maaşlarında kesinti olacak mı? Bakan Koca'dan aile hekimlerine ek ödeme açıklaması

Sağlık çalışanı maaşlarında kesinti olacak mı" Bakan Koca'dan aile hekimlerine ek ödeme açıklaması

Koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan sağlık çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanı maaşlarında yapılan kesinti ile ilgili yeni bir karara varıldığını bildirdi. Bakan Koca aynı zamanda aile hekimlerine ek ödeme açıklamasında da bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanı maaşlarında yapılan kesinti ile ilgili yeni bir karara varıldığını bildirdi. Bakan Koca aynı zamanda aile hekimlerine ek ödeme açıklamasında da bulundu. Aynı zamanda hasta takibine göre yapılacak olan ek ödeme süresi de duyuruldu.

SAĞLIK ÇALIŞANI MAAŞLARINDA KESİNTİ OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Söz konusu paylaşımında sağlık çalışanlarından yapılan maaş kesintisine değinen Bakan Koca, salgın sürecinden etkilenerek görev yapamayan sağlık çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını söyledi.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME

Bakan Koca yine aynı paylaşımında, aile hekimlerine 3 ay süreyle ek ödeme yapılacağını da duyurdu. "COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." diyen Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak
THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
Meclis Başkanı Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Her gün sabah akşam koyun sağan çiftin aylık kazancı 15 bin tl
Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?