Sağlık çalışanı maaşlarında kesinti olacak mı? Bakan Koca'dan aile hekimlerine ek ödeme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanı maaşlarında yapılan kesinti ile ilgili yeni bir karara varıldığını bildirdi. Bakan Koca aynı zamanda aile hekimlerine ek ödeme açıklamasında da bulundu. Aynı zamanda hasta takibine göre yapılacak olan ek ödeme süresi de duyuruldu.

SAĞLIK ÇALIŞANI MAAŞLARINDA KESİNTİ OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Söz konusu paylaşımında sağlık çalışanlarından yapılan maaş kesintisine değinen Bakan Koca, salgın sürecinden etkilenerek görev yapamayan sağlık çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını söyledi.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME

Bakan Koca yine aynı paylaşımında, aile hekimlerine 3 ay süreyle ek ödeme yapılacağını da duyurdu. "COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." diyen Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."