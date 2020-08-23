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  3. Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
23 Ağustos 2020 Pazar 11:51 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
AA

Koronavirüs risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Covid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

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