Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!

Corona virüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak" maddesi eklendi.

YENİ CORONA VİRÜS KARARLARI ALINIYOR

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran Bakanlık, yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın belirtisi olarak yeni bir madde eklendi. Maddeye göre; Koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak.