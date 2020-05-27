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  3. Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 11 sektöre özel yeni rehber
27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:14 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 11 sektöre özel yeni rehber

Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 11 sektöre özel yeni rehber

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında hazırlanan rehberler tek başlıkta toplanırken 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlendi. Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehber uyarınca göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hazırlanan rehberler tek başlıkta toplandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında, 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlendi.

11 SEKTÖRE NORMALLEŞME REHBERİ

Rehberde, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, market ve süpermarketler, oto yıkama, oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları ve tesisatçılarda alınması gereken önlemler yer aldı.

Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılacak. İş yeri girişlerinde el antiseptikleri bulundurulacak. Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilecek. İş yerinde az sayıda personel bulundurulacak şekilde çalışma planı yapılacak.

KOZMETİKTE DENEME DÖNEMİ BİTİYOR

Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehberde, bu mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmının test edilerek alınması nedeniyle Kovid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Kozmetik mağazalarında içeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek bir uyarıcı konulacak. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit kırmızı renkli bir kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilecek.

4 METREKAREDE 1 KİŞİ

Çalışan ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak bu mesafe işaretle belirlenecek. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler, camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek.

Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.

Parfüm, losyon ve oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak. Ürünlere müşterilerin dokunmasını engellenecek. Parfümler, direkt cilde değil, test kağıtlarına uygulanacak.


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