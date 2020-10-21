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ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

KADEMİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Minyatür bomba görevi tamam

MSB PAYLAŞTI: TAM İSABET

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kabusu olacak yerli bir mühimmatla ilgili test görüntülerini paylaştı. Hedeflerin tam isabetle vurulduğu ve mühimmatın etkili olduğu açıklandı.

İYİ Parti'de FETÖ gerginliği

ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti’deki FETÖ kavgası adliyeye taşındı. Suçlanan isim İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kendisine FETÖ’cü diyen Ümit Özdağ, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adnan Oktar örgütüne fosil operasyonu

DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

Ankara’da Adnan Oktar suç örgütüne yönelik fosil operasyonu yapıldı. Operasyonda, değeri 10 milyon doları bulan 879 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi.

Prens Selman'a ABD'de dava açıldı

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cemal Kaşıkçı davası Amerikan yargısına taşındı. Kaşıkçının nişanlısı Hatice Cengiz, cinayette Suudi veliaht prensin sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, ABD mahkemesinde dava açtı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre kritik Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Fenerbahçe’den Ozan Tufan hamlesi

20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak güncelledi.

Fatih Terim, Fenerbahçe’den ayrılan Garry Rodrigues’i istiyor

KANCA ATTI

Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fener'den ayrılan Rodrigues'e kanca attı.

Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye

CAZİP TEKLİF SUNULDU

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Kartal'ınkinden çok daha cazip bir teklif sunulduğu öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz’a Bundesliga’dan talip çıktı

5 MİLYON EURO DEĞER

Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Aslı Enver, Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı!

GİZLİ BULUŞMA İDDİASI

İlişkileri yılan hikayesine dönen Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin birlikteliklerinde yeni detaylar ortaya çıktı. Aslı Enver'in sevgilisi Kerem Tunçeri ile buluşmak için Koru'da ev tuttuğu iddia edildi.

Dizi bitti dostluk bitti

Bay Yanlış dizisindeki aşklarının gerçek olduğu konuşulan Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli, Cihangir'de görüntülendi. Çiftin birbirlerini görmezden gelmesi dikkat çekti.

Cem Yılmaz'dan alkışlanacak hareket

ÇAĞRIDA BULUNDU

Cem Yılmaz yaptığı açıklamada SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanlığı'ndan destek istedi. Yılmaz, sağlık çalışanları için etkinlikler düzenlenmesi halinde hiç bir ücret almadan sahneye çıkacağını da açıkladı.

Yeşil Halıda tek Türk Tülin Şahin

MODA DÜNYASININ OSCAR'I

Tülin Şahin, moda dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Green Carpet Fashion Awards'a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye'den katılan tek isim oldu.

Burcu Kıratlı: Sinan ile beni üçüncü şahıslar ayıramaz!

YENİ PAYLAŞIM

Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Burcu Kıratlı'dan yeni açıklama geldi. "İlişkimizde hiçbir zaman üçüncü kişiler olmadı" diyen Kıratlı, artık aşk hayatıyla değil mesleğiyle ön planda olacağını söyledi.