Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması
Gündemde yer alan güncel haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika grip aşısı açıklaması geldi. Peki detaylar neler? Fenerbahçe'nin Ozan Tufan hamlesi spor gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Aslı Enver, Kerem Tunçeri aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 15 Ekim 2020 tarihli haber turumuzda.
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Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması
KADEMİ OLACAK
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.
Minyatür bomba görevi tamam
MSB PAYLAŞTI: TAM İSABET
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kabusu olacak yerli bir mühimmatla ilgili test görüntülerini paylaştı. Hedeflerin tam isabetle vurulduğu ve mühimmatın etkili olduğu açıklandı.
İYİ Parti'de FETÖ gerginliği
ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İYİ Parti’deki FETÖ kavgası adliyeye taşındı. Suçlanan isim İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kendisine FETÖ’cü diyen Ümit Özdağ, hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adnan Oktar örgütüne fosil operasyonu
DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR
Ankara’da Adnan Oktar suç örgütüne yönelik fosil operasyonu yapıldı. Operasyonda, değeri 10 milyon doları bulan 879 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi.
Prens Selman'a ABD'de dava açıldı
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Cemal Kaşıkçı davası Amerikan yargısına taşındı. Kaşıkçının nişanlısı Hatice Cengiz, cinayette Suudi veliaht prensin sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, ABD mahkemesinde dava açtı.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre kritik Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe’den Ozan Tufan hamlesi
20 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak güncelledi.
Fatih Terim, Fenerbahçe’den ayrılan Garry Rodrigues’i istiyor
KANCA ATTI
Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fener'den ayrılan Rodrigues'e kanca attı.
Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye
CAZİP TEKLİF SUNULDU
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Kartal'ınkinden çok daha cazip bir teklif sunulduğu öğrenildi.
Rıdvan Yılmaz’a Bundesliga’dan talip çıktı
5 MİLYON EURO DEĞER
Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Aslı Enver, Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı!
GİZLİ BULUŞMA İDDİASI
İlişkileri yılan hikayesine dönen Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin birlikteliklerinde yeni detaylar ortaya çıktı. Aslı Enver'in sevgilisi Kerem Tunçeri ile buluşmak için Koru'da ev tuttuğu iddia edildi.
Dizi bitti dostluk bitti
Bay Yanlış dizisindeki aşklarının gerçek olduğu konuşulan Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli, Cihangir'de görüntülendi. Çiftin birbirlerini görmezden gelmesi dikkat çekti.
Cem Yılmaz'dan alkışlanacak hareket
ÇAĞRIDA BULUNDU
Cem Yılmaz yaptığı açıklamada SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanlığı'ndan destek istedi. Yılmaz, sağlık çalışanları için etkinlikler düzenlenmesi halinde hiç bir ücret almadan sahneye çıkacağını da açıkladı.
Yeşil Halıda tek Türk Tülin Şahin
MODA DÜNYASININ OSCAR'I
Tülin Şahin, moda dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Green Carpet Fashion Awards'a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye'den katılan tek isim oldu.
Burcu Kıratlı: Sinan ile beni üçüncü şahıslar ayıramaz!
YENİ PAYLAŞIM
Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Burcu Kıratlı'dan yeni açıklama geldi. "İlişkimizde hiçbir zaman üçüncü kişiler olmadı" diyen Kıratlı, artık aşk hayatıyla değil mesleğiyle ön planda olacağını söyledi.