2019 Yılı Eylül dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası yapılacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışıp ilini değiştirmek isteyenler 3- 10 Eylül 2019 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurularını yaptı. Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme kurası için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvurularını yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme kurası ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 04.10.2019 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul ediliyor.

İstihdam Planlama Komisyonu’nun 08.08.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacak.



Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR İPTAL EDİLEBİLİR?

Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 16.09.2019 Pazartesi - 30.09.2019 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 17. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.