Sağlık Bakanlığı yeni rehber yayımladı! Mekanda aileye sosyal mesafe yok

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler rehberi yayımlandı. İşletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin yer aldığı rehberde şu ifadelere yer verildi:



Sosyal mesafe alanlarının belirlendiği işletmelerin girişinde el dezenfektanı bulundurulacak.

OTURMA DÜZENİ KARŞILIKLI OLACAK



• Tesislerde lavabo önleri ve sigara içme alanlarında 1.5 metre arayla sosyal mesafe işaretlemeleri olacak.

• Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmayacak.

• Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak.

• Grup oturmalarında, diğer masalarla aradaki 1.5 metre mesafe korunacak.

• Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak.

• Masa yanlarına sandalye konulmayacak.

• Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak.

• Bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak. Her masada dezenfektan veya kolonya olacak.

• Personel, servis esnasında temastan kaçınacak.

• Açık büfede servisi personel yapacak.

• Çay/kahve makinesi, su sebilleri kaldırılacak, sunumları personel yapacak.

• Masa, sandalye, baharatlık ve menü her misafirden sonra dezenfekte edilecek.

• Tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacak.

• Temassız ödeme tercih edilecek ancak temaslı post cihazı kullanıldığında ise cihaz temizlenecek.

• Tesisteki çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmayacak.

VALELERE ELDİVEN YOK, MASKE ŞART



• Valeler eldiven kullanılmayacak.

• Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller dezenfektanla temizlenecek.

• Valeler araçlara maskesiz binmeyecek.

• Misafirlere tesise girişte ateş ölçümü yapılacak. 38 dereceden yüksek ateşliler, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

• Tesis girişlerinde el antiseptiği olacak ve misafirler ellerini temizledikten sonra içeriye girecek.

• Maskesiz müşteri içeri alınmayacak. Maskesiz gelene maske temin edilecek.

• Misafirler sadece yeme-içme faaliyetinde maskesini çıkarabilecek.

• Asansörlerin içine birer metre arayla yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek.



ARACI AYNI PERSONEL KULLANMALI



• Şirket araçlarında el antiseptiği olacak.

• Araçta sürekli maske takılacak.

• Mümkünse araçları hep aynı personelin kullanması sağlanacak.

• Kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo vb. alanları her kullanımdan sonra temizlenecek.

TESİS KAPASİTESİ GÖRÜNÜR OLMALI



• İşletmelerde oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak.

• Tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek.

• Kapasite bilgisi görülebilir yere asılacak.

• Görülür bir yere uygulanan ve uyulması gereken kurallar da asılacak.

• Mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşereyle mücadele protokolü hazırlanacak.

KLİMA FİLTRELERİ DÜZENLİ DEĞİŞMELİ



• Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araçların periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacak.

• Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilecek.

• Klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.

• Vantilatörler ise kullanılamayacak.

PERSONEL HİJYENİNE DİKKAT EDECEK



• Personel düzenli sağlık kontrolü yaptıracak.

• Girişte ateş ölçümü yapılacak ve el antiseptiği kullanacak.

• Kıyafetlerin günlük temizliği yapılacak.

• Aynı vardiyada aynı personel çalıştırılacak.

• Soyunma-tuvalet ve ortak yemek yeme alanları sosyal mesafeye uygun olacak.

WC KAPILARI OTOMATİK OLMALI



• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Bu imkan yoksa kapı kolları çamaşır suyuyla sık sık silinecek.

• Zeminler, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek.

• Temizlik personeli kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

• İşlem sonrası kıyafetler çöpe atılacak, eller 20 saniye yıkanacak.

• El kurutma fanları yerine tek kullanımlık kağıt havlular tercih edilecek.

SERVİS MALZEMESİ MAKİNEDE YIKANACAK



• Hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanlar bulundurulacak.

• Bu alana görevli olmayan personel giremeyecek.

• Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı saklanacak.

• İşlem görmemiş gıda maddeleriyle hazırlanmış gıdalar mutfakta ayrı yerlerde muhafaza edilecek.

• Hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmeyecek.

• Elle sık temas eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyuyla düzenli olarak silinecek.

• Servis malzemeleri bulaşık makinesinda yıkanacak.

• Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanacak, ellerini düzenli olarak yıkayacak.