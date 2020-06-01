Sağlık Bakanlığı yeni rehber yayımladı! Mekanda aileye sosyal mesafe yok
Bugün hizmete başlayacak restoran, kafe gibi işyerleri için yayımlanan rehberde, maskesiz müşteri alınmayacağı, birlikte gelen kişilere sosyal mesafe kuralı uygulanmayacağı belirtildi.
Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler rehberi yayımlandı. İşletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin yer aldığı rehberde şu ifadelere yer verildi:
Sosyal mesafe alanlarının belirlendiği işletmelerin girişinde el dezenfektanı bulundurulacak.
OTURMA DÜZENİ KARŞILIKLI OLACAK
• Tesislerde lavabo önleri ve sigara içme alanlarında 1.5 metre arayla sosyal mesafe işaretlemeleri olacak.
• Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmayacak.
• Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak.
• Grup oturmalarında, diğer masalarla aradaki 1.5 metre mesafe korunacak.
• Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak.
• Masa yanlarına sandalye konulmayacak.
• Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak.
• Bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak. Her masada dezenfektan veya kolonya olacak.
• Personel, servis esnasında temastan kaçınacak.
• Açık büfede servisi personel yapacak.
• Çay/kahve makinesi, su sebilleri kaldırılacak, sunumları personel yapacak.
• Masa, sandalye, baharatlık ve menü her misafirden sonra dezenfekte edilecek.
• Tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacak.
• Temassız ödeme tercih edilecek ancak temaslı post cihazı kullanıldığında ise cihaz temizlenecek.
• Tesisteki çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmayacak.
VALELERE ELDİVEN YOK, MASKE ŞART
• Valeler eldiven kullanılmayacak.
• Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller dezenfektanla temizlenecek.
• Valeler araçlara maskesiz binmeyecek.
• Misafirlere tesise girişte ateş ölçümü yapılacak. 38 dereceden yüksek ateşliler, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.
• Tesis girişlerinde el antiseptiği olacak ve misafirler ellerini temizledikten sonra içeriye girecek.
• Maskesiz müşteri içeri alınmayacak. Maskesiz gelene maske temin edilecek.
• Misafirler sadece yeme-içme faaliyetinde maskesini çıkarabilecek.
• Asansörlerin içine birer metre arayla yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek.
ARACI AYNI PERSONEL KULLANMALI
• Şirket araçlarında el antiseptiği olacak.
• Araçta sürekli maske takılacak.
• Mümkünse araçları hep aynı personelin kullanması sağlanacak.
• Kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo vb. alanları her kullanımdan sonra temizlenecek.
TESİS KAPASİTESİ GÖRÜNÜR OLMALI
• İşletmelerde oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak.
• Tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek.
• Kapasite bilgisi görülebilir yere asılacak.
• Görülür bir yere uygulanan ve uyulması gereken kurallar da asılacak.
• Mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşereyle mücadele protokolü hazırlanacak.
KLİMA FİLTRELERİ DÜZENLİ DEĞİŞMELİ
• Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araçların periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacak.
• Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilecek.
• Klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.
• Vantilatörler ise kullanılamayacak.
PERSONEL HİJYENİNE DİKKAT EDECEK
• Personel düzenli sağlık kontrolü yaptıracak.
• Girişte ateş ölçümü yapılacak ve el antiseptiği kullanacak.
• Kıyafetlerin günlük temizliği yapılacak.
• Aynı vardiyada aynı personel çalıştırılacak.
• Soyunma-tuvalet ve ortak yemek yeme alanları sosyal mesafeye uygun olacak.
WC KAPILARI OTOMATİK OLMALI
• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Bu imkan yoksa kapı kolları çamaşır suyuyla sık sık silinecek.
• Zeminler, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek.
• Temizlik personeli kişisel koruyucu ekipman kullanacak.
• İşlem sonrası kıyafetler çöpe atılacak, eller 20 saniye yıkanacak.
• El kurutma fanları yerine tek kullanımlık kağıt havlular tercih edilecek.
SERVİS MALZEMESİ MAKİNEDE YIKANACAK
• Hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanlar bulundurulacak.
• Bu alana görevli olmayan personel giremeyecek.
• Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı saklanacak.
• İşlem görmemiş gıda maddeleriyle hazırlanmış gıdalar mutfakta ayrı yerlerde muhafaza edilecek.
• Hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmeyecek.
• Elle sık temas eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyuyla düzenli olarak silinecek.
• Servis malzemeleri bulaşık makinesinda yıkanacak.
• Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanacak, ellerini düzenli olarak yıkayacak.