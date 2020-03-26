KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayında! İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı 2020/5 tercih kılavuzu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Adaylar tercihlerini, 26 Mart – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR üzerinden yapılacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINDA MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, 26 Mart – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

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Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İşçi alımı başvuruları, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.