Sağlık Bakanlığı personel alımı: Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi bankaya ödenir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Personel alımlarında atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşuyor. Sağlık Bakanlığı personel alımına başvurmak isteyen adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabiliyor. Adayların tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra tercih ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu aşamada Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi bankaya ödenir? merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 20 Aralık 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 20 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.