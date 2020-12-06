Sağlık Bakanlığı personel alımı için geçtiğimiz günlerde yayınlanan ÖSYM'nin 2020/14 KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvurular yarın sona eriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin tüm detayları ve süreci KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu üzerinden ulaşabilirler. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? KPSS-2020/14 sağlık memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



Tercih işlemleri, KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. 12 bin personel alımı için son tercih tarihi 7 Aralık olacak.



Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veyaÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır.



SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi ve tercih kılavuzu erişime açıldı.

Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/14 sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 12 bin sağlık çalışanı alımı tercihlerinin aralık ayının son günlerine doğru sonuçlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.