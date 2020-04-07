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  3. Sağlık Bakanlığı paylaştı... Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası ve grafikleri

Sağlık Bakanlığı paylaştı... Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası ve grafikleri

Sağlık Bakanlığı paylaştı... Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası ve grafikleri

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelinde bugün itibarıyla toplam 228 bin 868 test yapıldığını ve vaka sayısının 34 bin 109'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." ifadelerini kullandıktan sonra Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

-Mavi renkler testler

-Mor renkler ikinci test

-Yeşil renkler vaka

-Kırmızı renkler ölüm

TÜRKİYE'DEKİ YOĞUNLUK HARİTASI


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