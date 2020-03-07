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  3. Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs ile ilgili her şey

Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs ile ilgili her şey

Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs ile ilgili her şey

Tüm dünyanı tetikte bekleten koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yeni video geldi. Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir sorularının cevap bulduğu bir video hazırlayan Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan konu ilgili paylaşımda bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılması nedeniyle herkesi tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı. Videoda koronavirüsün belirtilerinden korunma durumuna kadar neler yapılacağına dair bilgilere yer verildi.


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