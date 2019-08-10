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Bakanlık, Kurban keserken dikkat edilecek hususları açıkladı

Bakanlık, Kurban keserken dikkat edilecek hususları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde dikkat edilecek hususları açıkladı. Bakanlık, her yıl Kurban Bayramında kesim esnasında çok sayıda vatandaşımız yaralandığına dikkat çekerek alınacak tedbirlere bu yaralanmaların önüne geçilebilir olduğunu kaydetti.

Bakanlık alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle kesim işlemini işin uzmanı olan kişilere yani kasaplara yaptırılması gerekir.

Kesimin belirlenen yerlerde veya mezbahalarda usülüne uygun olarak kasaplara yaptırılması olası kazaların önüne geçecektir. 

Kurbanlıkların nakli sırasında göğüs kafesi darbeleri, kaburga kırıkları, akciğer yaralanmaları gibi ciddi zararlara karşı dikkatli davranılmalıdır. 

Kurban kesimi başladığında kurbanın hareket etme ihtimaline karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Deriyi yüzerken el yaralanmalarını önlemek amacıyla herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde kolay kullanılabilir bıçaklar tercih edilmelidir. 

Et parçalarken mutlaka sağlam ve sabitlenmiş tezgahlar kullanılmalıdır.

Olası kazalarını önlemek için koruyucu çelik eldiven kullanması yararlı olacaktır.

Özellikle kemik kırımı sırasında göze kemik kıymığı sıçraması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple kemik kırarken koruyucu gözlük takılması gerekir. Ayrıca işlemi yapan kişinin yakın çevresinde kimsenin bulunmamasına özen gösterilmelidir. 

Bıçak sapının ve elin yağlanması ve kayganlaşması yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunları önlemek için ellerin ve bıçak sapının belli aralıklarla temizlenmesine dikkat edilmelidir. 

Kurban kesimi yorucu bir iştir. Yorgunluk ve halsizlik, dikkatin dağılmasına ve denge kaybına yol açabilir. Bu sebeple yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yorgunluk hissedildiğinde mutlaka dinlenilmelidir". 

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