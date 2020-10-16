  • $7,9233
  • 9,2853
  • 486.305
  • 1189.15
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı GYS sonuçları sorgulama
16 Ekim 2020 Cuma 10:40 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı GYS sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı mı" Sağlık Bakanlığı GYS sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar, sınavdan sonra on günü aşkın sürenin geçmesi ile gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki,Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı GYS sonuçları sorgulama ekranı..

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme (GYS) sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Söz konusu sınava COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUÇ DUYURULARI EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI GYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Söz konusu sınava COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacaktır.

Bu nedenle 04 Ekim 2020 tarihi itibariyle COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğu için karantina altında bulunan adaylar durumlarını belgelendirmek koşuluyla daha sonra yapılacak olan telafi sınavına alınacaklardır.

Telafi sınav tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

<p>Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.</

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona doğru: Yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En kolay pişen kuru fasulye çeşitleri

Düzce'de özel çocuklar antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.