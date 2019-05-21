Sağlık Bakanlığı doktora şiddette karşı tavsiye için kitapçık hazırladı

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, sağlıkta şiddet olaylarını en aza indirmek ve şiddet mağdurlarını sahiplenmek için 'Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı' hazırlayan Sağlık Bakanlığı, hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek için de taktikler belirledi.

Bu kapsamda hazırlanan kitapçıkta önemli tavsiyelerde bulunuldu.

O tavsiyelerden bazıları şunlar:

Hasta ve hasta yakınlarını dinlerken göz teması kurun.

Hastanın derdini anlatırken sözünü kesmeyin. Dinlerken başka şeylerle ilgilenmeyin.

Hasta konuşurken uygun jest ve mimikler kullanın. Hastanın söylediklerini onaylıyorsanız başınızı sallayın ve tebessüm edin.

Hastaya “siz” dili ile hitap edin. Sade, anlaşılır ve hastanın anlayabileceği ifadeler kullanın.

Uygun ses tonu ile konuşun, yargılayıcı ve genelleyici ifadelerden kaçının.

Türkçe karşılığı bulunan kavramlar için tıbbi terimler kullanmayın.

Yüksek dozda nasihat cümleleri kurmayın.

Öfkelenme durumunda derin nefes alın ve sessiz kalın. Ya da derhâl oradan ayrılın.,

(Sputnik News)