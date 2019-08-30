Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar arttı. Atamalara katılmak isteyenler başvuru süreci hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atamalarına nasıl başvurulur? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını ifade etti. Koca, açıklamasında şunları söyledi:

"Yayımlanan ilanımızla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve kura başvuruları başlayan 88'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMALARINA NASIL BAŞVURULUR?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları dün itibari ile başladı. Münhal kadrolar yayımlanmış olup; tercih başvuruları 2 Eylül 2019 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

DİKKAT: 88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası 11 Eylül 2019 Çarşamba günü yapılacak. Kura yeri ve saati ise (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek.