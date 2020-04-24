Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Toplumun % 60'ı enfekte olana kadar yayılabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgınıyla ilgili şunları söyledi:

HIZLI YAYILIM VAR



“Hala hızlı bir enfeksiyon yayılımı var. Koronavirüs, şu anki bulaşma özelliklerini sürdürürse kontrolü elden bıraktığımız anda hızlı bir şekilde toplum içerisinde yayılma potansiyeli var. Türkiye’deki rakamlara bakıldığında koronavirüs vaka sayısı yüzde 1 bile değil. Toplumun yüzde 60’ı enfekte olana kadar bu işin yayılma potansiyeli var. Bir aşı bulunana kadar birkaç yıl bu işin sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini kolaylıkla söyleyebiliriz.”

KESİN TANILI VAKALAR BİLDİRİLİYOR



Tüm dünyada Kovid-19 tanılı vaka ve ölüm rakamlarının ‘kesin tanı almış’ hastalar üzerinden yapıldığını, Dünya Sağlık Örgütü’nün, PCR testi pozitif olan kesin tanı almış hastaların bildirilmesini istediğini belirten Yavuz, “Türkiye de buna uygun davranıyor” dedi.