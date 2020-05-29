Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: Koronavirüs sinek ve böcekten bulaşmaz

Enfeksiyonların bulaşma yollarına değinen Okyay, kan ile bulaş, zoonatik hastalıklar, hayvanlarla bulaş, su ile bulaş gibi birçok seçenek olduğunu belirtti. Okyay, “Kovid-19 damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. O yüzden sinekler için DSÖ çok açık bir şekilde bugüne kadar böyle bir bulaşmanın mümkün olmadığını söyledi” dedi.