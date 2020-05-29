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  3. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: Koronavirüs sinek ve böcekten bulaşmaz
29 Mayıs 2020 Cuma 02:55 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: Koronavirüs sinek ve böcekten bulaşmaz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: Koronavirüs sinek ve böcekten bulaşmaz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, son dönemlerde tartışma konusu olan sivrisinek ve karasineklerin koronavirüsü bulaştırabileceği iddialarına açıklık getirdi.

Enfeksiyonların bulaşma yollarına değinen Okyay, kan ile bulaş, zoonatik hastalıklar, hayvanlarla bulaş, su ile bulaş gibi birçok seçenek olduğunu belirtti. Okyay, “Kovid-19 damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. O yüzden sinekler için DSÖ çok açık bir şekilde bugüne kadar böyle bir bulaşmanın mümkün olmadığını söyledi” dedi.


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