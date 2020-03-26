Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün havayla hiçbir ilgisi yok

Yamanel, “Bu damlacık enfeksiyonu dediğimiz damlacığın içinde olup ve hasta bir bireyin öksürük, hapşırık ya da konuşmasıyla saçılan ama havada da kalmayıp bir süre sonra yere düşen Kovid-19 denilen bir damlacık enfeksiyonudur. Yağmurlu havalarda da virüsün artış hızının artması gibi bir şey de söz konusu değil. Bu virüsün havayla pek ilgisi yok. Burada izolasyon çok önemli” dedi.