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  • Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Maskemi çıkarmadım, 9 aydır hastalanmadım
30 Ekim 2020 Cuma 23:05 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Maskemi çıkarmadım, 9 aydır hastalanmadım

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Maskemi çıkarmadım, 9 aydır hastalanmadım
DHA

Kovid-19 hastalarını tedavi eden Azap, 9 aydır gözlük ve maske sayesinde virüs kapmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, gözlük ve maske kullanarak aylardır koronavirüs hastalarına baktığını ve hastalanmadığını söyleyerek uyarılarda bulundu: “9 aylardır hasta bakıyorum ve hastalanmadım. Kurallara dikkat edersek çok da kolay bulaşan bir virüs değil. Fiziki mesafeyi 1 metreden 2 metreye çıkarttığınızda koruyuculuk iki kat artıyor. Ne kadar çok önlem alırsak vücudumuza o kadar az virüs girer. Ya hafif atlatırız ya da hiç hastalanmayız.” 

SAATTE 6 KEZ HAVALANDIRIN

Prof. Dr. Azap, kapalı ortamların 1 saatte 6 kez 5’er dakika havalandırılması gerektiğini belirtti. Çift maske takılmasını ise önermeyen Azap, “Çift maske ‘daha çok korur’ diyemiyoruz. Yapacağımız tek şey, maske, mesafe, havalandırmaya dikkat etmek” ifadesini kullandı.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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