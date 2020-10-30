Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Maskemi çıkarmadım, 9 aydır hastalanmadım

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, gözlük ve maske kullanarak aylardır koronavirüs hastalarına baktığını ve hastalanmadığını söyleyerek uyarılarda bulundu: “9 aylardır hasta bakıyorum ve hastalanmadım. Kurallara dikkat edersek çok da kolay bulaşan bir virüs değil. Fiziki mesafeyi 1 metreden 2 metreye çıkarttığınızda koruyuculuk iki kat artıyor. Ne kadar çok önlem alırsak vücudumuza o kadar az virüs girer. Ya hafif atlatırız ya da hiç hastalanmayız.”

SAATTE 6 KEZ HAVALANDIRIN



Prof. Dr. Azap, kapalı ortamların 1 saatte 6 kez 5’er dakika havalandırılması gerektiğini belirtti. Çift maske takılmasını ise önermeyen Azap, “Çift maske ‘daha çok korur’ diyemiyoruz. Yapacağımız tek şey, maske, mesafe, havalandırmaya dikkat etmek” ifadesini kullandı.