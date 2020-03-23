Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte yanıtı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün toplanacağını duyurdu. Toplantı Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Ülkemizde yayılan corona virüs salgınına yönelik yeni tedbirlerin ve pozitif vakaların durumunun görüşüleceği toplantı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak

Toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Ancak açıklamaya ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.