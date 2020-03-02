Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, 2020 KPSS/4 sınav tercihlerinin ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sayfasından öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu hakkında merak edilenler için detaylı bilgiye haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personeli olmak için adaylar 2020 KPSS/4 sınavına göre tercih yaptılar. Sınav hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi. Sağlık Bakanlığı ya da ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.