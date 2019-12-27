Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama..

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? sorusu sağlık personeli pozisyonlarında görev alacak olan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının gün içinde erişime açılacağı ÖSYM Başkanı'nca ilan edildi. Başvuru yapanlar sık sık Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? arama motorunda araştıyor. İşte yanıtı..

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçlarına ilişkin twitterdan açıklama yaptı. Aygün "Kıymetli adaylarımız, 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. " dedi..

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandığında haberimizde olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.