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  3. Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüste son durum

Son Dakika Haberleri.. Bakan Koca: Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz."

Koca: "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."

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