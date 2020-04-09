Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz."

Koca: "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."