  • $7,8003
  • 9,1919
  • 477.884
  • 1153.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı
04 Ekim 2020 Pazar 19:22 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 4 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1182 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 285 bin 50'ye çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, hasta sayısı 324 bin 443, vefat sayısı 8 bin 441, ağır hasta sayısı 1475, aktif hasta sayısı 30 bin 952 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." ifadesini kullandı.

<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye

Terör örgütü PKK'ya ait giriş ve 4 çıkışı olan mağara kullanılamaz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aynalarını satmak isterken tüm dünyanın diline düştüler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.