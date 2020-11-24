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24 Kasım 2020 Salı 08:58 | Son Güncelleme:

12 bin sağlık personeli alımı başladı

12 bin sağlık personeli alımı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasına göre, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.

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