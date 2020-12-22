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  • Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı
22 Aralık 2020 Salı 21:41 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyararak, "Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.

Bakan Koca, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

"VİRÜSÜN BULAŞMA YOLLARI DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

Koca, virüsün bulaşma yollarının değiştiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım."
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