Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi.

Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklamalar;

Havalimanlarında 24 saat sağlık personeli var. 31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

Türkiye'de şu ana kadar kesin olarak koronovirüs tanısı olan hastamız olmadı. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmandı. Eğer olursa tüm tedbirlerimizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum. THY sorumlu bir adım atarak Çin uçuşlarını durdurdu.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla gerekli temaslarda yapıldıktan sonra vatandaşlarımızı Çin'den getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız arasında hasta olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Koca Yusuf'ta 2 enfeksiyon hocamız, koruyucu kıyafetler, malzemeler uçağa yüklendi.