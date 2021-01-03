Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir."

SGK'DAN SMA HASTALIĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI



Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), 11 Aralık 2020 tarihinde SMA hastalarıyla ilgili bir basın açıklaması yapılmıştı.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının %99’unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerini erişilebilir kılmaktadır.

Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almakta olup; Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

SMA Tedavisinde kullanılan ilaç;

SMA Tip 1 hastaları için 05/07/2017'den

SMA Tip 2-3 hastaları için 01/02/2019'dan itibaren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındadır.

Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar TL'yi aşmıştır.

Tüm hastalıklar için yeni çıkan ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir.

Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır."

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK'TAN DEĞERLENDİRME



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan SMA hastalarına ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Zümrüt Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. "Önce insan" diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."