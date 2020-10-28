Sağlık Bakanı Koca'dan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyarette, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız."