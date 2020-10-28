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28 Ekim 2020 Çarşamba 19:51 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Koca'dan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyarette, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız."
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