Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da önemli açıklamalar... Salgında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız."



"İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır."

"Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var."

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız %51, solunum cihazı doluluk oranımız ise %33."



"Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı %68."