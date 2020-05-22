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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan Pakistan için taziye mesajı
22 Mayıs 2020 Cuma 22:07 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan Pakistan için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan Pakistan için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dost Pakistan'da ülke halkını ve Türkiye'yi derinden üzen bir kaza olduğu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"107 yolcu taşıyan bir uçak, Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü. İlk bilgilere göre mürettebat dahil kazadan sağ kurtulan yok. İyi haberler geleceğini umuyor, dost Pakistan'a başsağlığı diliyoruz."

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