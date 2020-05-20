Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

MAZHAR FUAT ÖZKAN, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin. pic.twitter.com/Y1bPbcrVHe