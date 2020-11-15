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  • Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı: Havayla doğrudan temas önlenmelidir
15 Kasım 2020 Pazar 11:46 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı: Havayla doğrudan temas önlenmelidir

Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı: Havayla doğrudan temas önlenmelidir

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından koronavirüse karşı maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin."
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