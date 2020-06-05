Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske paylaşımı şöyle:

Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim.