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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması
05 Haziran 2020 Cuma 15:34 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske paylaşımı şöyle:

Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim.

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Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması
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