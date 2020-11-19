19 Kasım 2020 Perşembe 13:08 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020