Sağlık Bakanı Koca'dan, İstanbul'daki 2 hastanenin yöneticileriyle toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AA'nın aktardığı habere göre, paylaşımında hastanenin, pandeminin ilk anından itibaren mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri olduğuna işaret eden Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yöneticilerle şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık."

Koca, bir diğer paylaşımında İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinde toplantı yaptıklarını aktararak, şu bilgiyi verdi:

"Yöneticilerimizle hastanenin mevcut koşullarını değerlendirdik. Şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri ve çevre ilçelerle koordinasyonu ele aldık. Hasta yükünün dağılımına yönelik çalışmalar yaptık."