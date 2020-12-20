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  • Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki hastane patlamasında ihmal iddialarına ilişkin açıklama
20 Aralık 2020 Pazar 17:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki hastane patlamasında ihmal iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki hastane patlamasında ihmal iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'teki yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" dedi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Gaziantep'te yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

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