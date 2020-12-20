20 Aralık 2020 Pazar 17:15 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki hastane patlamasında ihmal iddialarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'teki yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" dedi.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Gaziantep'te yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
Gaziantep’te bir özel hastanemizde dün yaşanan elim hadise idari ve adli olarak incelenmektedir. Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur. pic.twitter.com/xznEKKRTAK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020