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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan dünkü verilere ilişkin açıklama
14 Haziran 2020 Pazar 11:38 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan dünkü verilere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan dünkü verilere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz' dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun.
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