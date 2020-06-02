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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan Çince paylaşım
02 Haziran 2020 Salı 14:31 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan Çince paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan Çince paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.


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