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26 Eylül 2020 Cumartesi 23:00 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Şiddete karşı bir olmalıyız

Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Şiddete karşı bir olmalıyız
AA

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekti. Bakan Koca, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."
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