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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan Büşra hemşireye destek telefonu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:50 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan Büşra hemşireye destek telefonu

Sağlık Bakanı Koca'dan Büşra hemşireye destek telefonu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan aşure istedi diye tehdide maruz kalan Büşra hemşireyi telefonla aradığını ve sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşure istediği için tehditlere maruz kalan Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşireyi telefonla arayarak destek oldu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler."

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