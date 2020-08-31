Sağlık Bakanı Koca'dan Büşra hemşireye destek telefonu
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan aşure istedi diye tehdide maruz kalan Büşra hemşireyi telefonla aradığını ve sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşure istediği için tehditlere maruz kalan Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşireyi telefonla arayarak destek oldu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler."
Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2020